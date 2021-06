Stéphanie Bodet, Sylvain Neuvel... Les poches des Livres du Soir

A la verticale de soi

***

Stéphanie Bodet

L’escalade est une expérience indicible : une performance physique et une transformation psychologique. Lorsqu’une ex-championne du monde, aujourd’hui romancière, se livre dans une autobiographie sensible, intelligente, jamais loin des parois mais en restant bien focalisée sur les épreuves parfois dramatiques de sa personnalité, on reste accroché, bien assuré, sans risque de dévisser. Une jolie ascension dans sa vie et son mental, un volume léger à emporter là-haut.