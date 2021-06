Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Les asperges

D’accord, c’est la saison. On adore ça et on en mangerait à toutes les sauces. Mais il n’y a sans doute que chez nous que la recette des asperges au cantal peut se retrouver publiée au journal officiel entre deux articles d’un arrêté royal sur le prix des médicaments. Notez que cela aurait pu être pire pour la stabilité politique de notre pays : qu’aurait-on dit ici si les conseils culinaires avaient porté sur les asperges à la flamande ?

Romelu Lukaku