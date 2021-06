Coronavirus: pourquoi mon petit frère a-t-il été vacciné avant moi?

Il y avait déjà ce cousin qui vit dans la commune d’à côté et faisait le malin sur Facebook avec son attestation depuis un moment. C’est maintenant carrément le petit frère qui a reçu sa première dose de Moderna… Pourquoi eux et pas moi ? Ariane Tiberghien, Carole Absil et Kurt Van Landeghem, responsables de la répartition des doses respectivement à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, ont accepté de nous éclairer.

Leurs réponses varient, car si le fédéral a déterminé les publics prioritaires et la clé de répartition des doses, le nord du pays a, par exemple, choisi un système totalement différent pour la prise de rendez-vous. Chaque citoyen flamand reçoit une invitation avec une date et une heure précise. Ce sont les centres de vaccination, en fonction des doses disponibles, qui envoient les invitations chaque mercredi. Tout le monde est donc pratiquement logé à la même enseigne.