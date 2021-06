Un centre d'essais aérodynamiques verra le jour à Liège

La SRIW (Société régionale d?investissement de Wallonie), la SFPI (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) et la société Safran Aero Boosters annoncent vendredi la création d'un centre d'avant-garde à Liège pour tester les compresseurs de l'aviation du futur. Via la société BeCOVER, les partenaires veulent développer un centre d'essais aérodynamiques "unique en Europe", opérationnel en 2023.

Les nouvelles installations seront implantées à Liège et occuperont plus de 3.000 m2. Selon les initiateurs du projet, le centre permettra de valider des innovations de rupture pour relever les défis environnementaux du secteur aérien et constituera un laboratoire pour le monde industriel, les universités et les centres de recherche. Il sera capable de tester tous les types de compresseurs pour les nouvelles générations de moteurs d'avions civils et militaires.

La SRIW, la SFPI et Safran Aero Boosters investissent 50 millions d'euros pour la construction et l'exploitation de ce centre. "BeCOVER proposera une offre d'essais unique en Europe, de par ses capacités techniques hors normes, notamment un système de boucle d'air fermée, permettant de tester les turbomachines en conditions d'altitude et au sol", décrivent les partenaires. "Le centre d'essais permettra de renforcer et de développer à Liège, et plus largement en Wallonie et en Belgique, un savoir-faire indispensable au maintien de l'expertise belge dans le secteur de l'aérodynamique des compresseurs."