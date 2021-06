Plus de masque à l’école à la rentrée «si les indicateurs le permettent», selon Pierre-Yves Jeholet

Je plaide pour qu’il n’y ait plus de masque à la rentrée scolaire prochaine si les indicateurs le permettent », a déclaré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vendredi matin, dans l’émission « Il faut qu’on parle » sur DH Radio.

« On va probablement devoir encore vivre un certain temps avec le masque mais à partir du moment où nous aurons une immunité collective, je pense que le port du masque deviendra un vrai débat, et notamment le port du masque à l’école. C’est une question qui devra être mise sur la table. C’est contraignant pour les professeurs et pour les élèves. Je plaide pour qu’il n’y ait plus de masque à la rentrée scolaire prochaine si les indicateurs le permettent », a-t-il précisé.