Dans LéNA cette semaine: chute d’un téléphérique à Stresa, du déjà-vu en Italie

Le 23 mai à Stresa, l’épais câble en acier du téléphérique s’est rompu et la nacelle transportant quinze touristes a effectué une glissade en sens contraire sur 400 mètres, atteignant une vitesse de 120 kilomètres par heure. Tous les occupants ont été tués, à l’exception d’un jeune Israélien de 5 ans. Trois jours plus tard, Olimpia Bossi, la procureure générale de Verbania qui diligente l’enquête, a déclaré que, selon elle, le mécanisme de freinage de sécurité « présentait des anomalies et aurait nécessité une intervention plus radicale, notamment un arrêt prolongé du téléphérique ». Ses gestionnaires ont décidé de ne pas effectuer sa réparation. « Cette décision a été motivée par des impératifs d’ordre économique », a-t-elle conclu.