Opération impôts – Télétravail généralisé: est-ce le moment de passer aux frais réels?

Le travail à domicile a entraîné le paiement de frais supplémentaires par les travailleurs, qui ont dû s’équiper ou régler des factures de chauffage plus élevées. Assez pour déclarer des frais réels ?

C’est une question classique lorsque l’on remplit sa déclaration de revenus : faut-il se lancer dans le calcul de ses frais réels ou opter pour le forfait ? Cette année, l’interrogation est d’autant plus légitime que de nombreux salariés se sont retrouvés au télétravail forcé, entraînant ainsi des frais personnels plus élevés : l’achat d’une imprimante, d’une chaise de bureau, une facture d’électricité en hausse, etc. Alors faut-il désormais s’adonner au périlleux exercice de répertorier tous ces frais ? La réponse reste négative. Explications.