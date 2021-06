Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Toby Alderweireld (vidéo)

1. Il débute sa carrière chez les Diables rouges face au Chili à la Kirin Cup, tournoi au Japon en mai 2009. Une compétition importante pour la Fédération car elle rapportait 100.000 euros au vainqueur. Mais les « titulaires » de l’époque la snobent et c’est aux côtés de joueurs comme Kevin Roelandts, Filip Daems, Gill Swerts ou encore Geoffrey Mujangi Bia que Toby fait ses grands débuts.

2. Toby, un malchanceux. Au retour de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il est malade et ne peut participer à la fête à Bruxelles et sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles. Et ce n’est pas tout, sa 100e cap, onze ans, trois mois et dix jours après sa première, il la fête dans un stade vide en raison des restrictions liées au Covid-19. En club, il a connu la poisse en finale de la Ligue des champions aussi bien avec l’Atletico Madrid que Tottenham. Deux revers, face tout d’abord au Real Madrid et puis Liverpool.