Décodage

Il y a des campagnes électorales qui brandissent les qualités des candidats, et d’autres qui visent principalement à abattre l’adversaire. C’est le cas au Pérou, alors que le second tour de la présidentielle opposera, ce dimanche 6 juin, Pedro Castillo, ex-instituteur et syndicaliste, novice en politique, classé à gauche, et Keiko Fujimori, politicienne de droite extrême, qui en est à sa troisième candidature présidentielle.