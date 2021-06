Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen en 8e de finale du double messieurs

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le 3e tour (8e de finale) du double messieurs des Internationaux de France de tennis, deuxième tournoi du Grand Chelem, vendredi sur la terre battue de Roland-Garros.

La paire belge, tête de série N.14, a battu au 2e tour les Américains Austin Krajicek et Tennys Sandgren en deux sets 6-4, 6-1 en 1h01 de jeu.

Gillé et Vliegen affronteront pour une place en quarts de finale soit les Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez soit les Français Arthur Cazaux et Hugo Gaston.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au 1er tour l’an dernier lors de leur seule participation ensemble à la Porte d’Auteuil. Vliegen avait atteint les quarts en 2019 en compagnie du Kazakh Mikhail Kukushkin.