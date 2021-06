Victor Wegnez, de l’ombre à la lumière

Aujourd’hui, on ne lui en parle plus trop. Mais pendant des semaines après le titre européen conquis à domicile par les Red Lions, en août 2019, son but en demi-finale face à l’Allemagne, au terme d’un jaillissement improbable sur coup franc suivie d’une frappe du revers de « ouf » avant une célébration digne d’un buteur patenté en finale d’une Coupe du monde de football, a été « le » sujet de conversation dans le milieu du hockey belge. « A l’époque, on l’évoquait presque plus que la médaille d’or ! », avoue-t-il un peu gêné. « Et si j’ai remporté le trophée du meilleur joueur du tournoi, c’est, je pense, essentiellement à cette action que je l’ai dû. »