Trois vies, alors qu’il n’en a qu’une. Fabrizio Bucella fait partie de ces hyperactifs capables de multiplier les projets. Et de les réussir.

Par Eric Burgraff et A.-S.L.

Entretien

Trois vies donc. Professeur de physique passionné à l’ULB. Sommelier et directeur d’une école d’œnologie. Auteur de multiples ouvrages autour du vin : L’anti-guide du vin, Mon cours d’accords mets et vins, Pourquoi boit-on du vin… Tirages multiples en France et en Belgique, traduction en chinois, commercialisation au Japon… Un vrai phénomène d’édition… Parti cette fois A la recherche du vin perdu.

Quel lien entre le contexte historique moyenâgeux et le vin d’aujourd’hui ?