Avec le livre de Fabrizio Bucella, une aventure œnologique dont vous êtes le héros

Le cinquième livre de Fabrizio Bucella, professeur de physique, sommelier et auteur prolifique, est un hommage aux livres qui ont bercé son enfance. Baladé dans une contrée lointaine d’inspiration médiévale, le lecteur affine ses connaissances sur le vin en résolvant des énigmes.

Le sens de la formule de Fabrizio Bucella affleure à chaque page, la pédagogie en plus. - Mathieu Golinvaux.

Apprendre des choses sur le vin en s’amusant, seul ou entre amis – et en picolant aussi, mais raisonnablement, puisque vous disposez pour tout viatique d’une seule bouteille. C’est le but avoué du dernier opus de Fabrizio Bucella, « seul physicien au monde à détenir un diplôme de sommelier », comme le présente dans sa préface le journaliste et écrivain Jacques Dupont. Cet ouvrage ludique autant qu’épique se revendique d’ailleurs comme « une aventure œnologique dont vous êtes le héros ».