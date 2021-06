Diables Rouges: plus de 1,5 million de Belges devant leur écran pour le match amical contre la Grèce

Plus de 1,5 million de téléspectateurs belges ont regardé jeudi soir la rencontre amicale entre la Belgique et la Grèce.

Plus de 1,5 million de téléspectateurs belges ont regardé jeudi soir la rencontre amicale entre la Belgique et la Grèce, match de préparation avant la phase finale du Championnat d’Europe des nations qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet, selon des chiffres cumulés émanant de la RTBF et de VTM.

La rencontre a attiré quelque 654.000 personnes sur la Une (RTBF), soit une part de marché de 50,8 pc. Au nord du pays, 931.000 téléspectateurs ont suivi l’événement via VTM, soit 46,3% de pdm chez les 18-54 ans et 52,1% chez les 18-44 ans.

Les Diables Rouges n’ont pas réussi à creuser l’écart face aux Grecs et ont terminé le match sur un partage (1-1).