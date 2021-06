Hockey: Raoul Ehren, le coach providentiel des Red Panthers?

Depuis sa prise de fonction, il y a 7 mois, le Néerlandais a métamorphosé son équipe. De quoi, enfin, tirer un trait sur les échecs du passé et rêver à un avenir radieux.

Si le Championnat d’Europe tombe un peu tôt dans le processus engagé par les Red Panthers depuis le départ de Niels Thijssen, le 3 décembre dernier, les joueuses belges abordent la compétition, à Amstelveen, avec un moral gonflé à bloc et des ambitions mesurées et légitimes. En effet, depuis la fin de l’année dernière, la 12e nation mondiale a retrouvé le feu sacré qui faisait défaut depuis la non-qualification pour les Jeux de Tokyo. Le groupe était frustré, démotivé voire à la dérive. Mais un homme a réussi à inverser la tendance, en seulement quelques mois, alors que la mission s’annonçait longue et périlleuse.