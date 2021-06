Roberto Martinez: «Eden Hazard ne commencera pas le match contre la Croatie»

La rencontre face aux Croates sera la dernière étape avant le premier match de l’Euro le 12 juin contre la Russie. «Je m’attends à ce que nous passions un pallier après le match contre la Grèce», a déclaré Martinez vendredi en conférence de presse à Tubize. «Nous avions besoin de ce genre de match après une pause dans une longue saison. La Croatie va certainement nous tester au maximum.»

Une rencontre face aux vice-champions du monde qui servira donc de répétition générale pour la Belgique avant son entrée en lice à l’Euro le 12 juin contre la Russie à Saint-Pétersbourg. «J’ai déjà mon onze de base en tête mais ce ne sera pas le même qui débutera contre la Russie. Ma seule préoccupation pour le moment, c’est de faire en sorte que tous les joueurs sont en forme et bonne santé pour le début de l’Euro. Je ne pense pas encore à un onze type. Chaque jour, nous avons plus d’informations et nous avons le temps de voir tous les joueurs à l’œuvre.»