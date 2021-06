Thierry Van Cleemput: «Elise Mertens doit être la patronne»

Alors Thierry, que vous inspire ce duel entre Mertens et Sakkari ?

« D’abord, je voudrais saluer les performances en Grand Chelem d’Elise. Vous avez noté qu’elle restait sur 14 présences d’affilée au 3e tour : je dis chapeau mademoiselle ! Voilà une joueuse qui se remet souvent en question, qui ne reste pas sur ses acquis, qui corrige ce qui doit l’être. Et, savoir se réinventer, c’est la marque des champions. J’adhère à 100 %. Surtout qu’elle continue de jouer, avec une vraie réussite, sur deux tableaux, en simple et en double ! On peut se demander si c’est une bonne idée, peu de joueuses le font. Mais à partir du moment où ça marche pour Elise, pourquoi pas ? Elle adore jouer, alors pour moi, c’est intelligent. »