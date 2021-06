Projection en sièges à la Chambre: la Vivaldi toujours moins néerlandophone

La Vivaldi sort (un ose l’espérer…) de la grande crise Covid sans y avoir laissé trop de plumes politiquement, du moins si l’on s’en tient au nombre de sièges (81) attribués par Ipsos aux sept formations de la majorité fédérale (Open VLD, MR, CD&V, SP.A, PS, Groen, Ecolo), qui occupent 87 sièges à la Chambre actuellement, acquis lors des élections de mai 2019. La Vivaldi perd 6 sièges au total, dont 4 côté flamand (3 CD&V, 2 Open VLD, un Groen, compensés en partie par les 2 sièges gagnés par Vooruit, ex SP.A), et 2 côté francophone (un PS, un Ecolo). Rien de dramatique. Problème, quand même : les partis flamands de la coalition, minoritaires dans le groupe néerlandophone de la Chambre (ils y occupent 41 sièges, sur 89 au total), le sont un peu plus encore selon Ipsos, puisqu’ils en comptent ici 37. Un déséquilibre qui alimente l’argumentaire N-VA et Vlaams Belang, lesquels dénoncent une majorité dominée par les francophones.