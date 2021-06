Belgian Cats: Ann Wauters ne sera pas sélectionnée pour la Belgique à l’Euro

Ann Wauters ne fera pas partie des douze Belgian Cats sélectionnées pour l’Euro de basket féminin, du 17 au 27 juin, a annoncé la fédération belge de basket dans un communiqué vendredi.

L’intérieure flandrienne, 40 ans, devra faire l’impasse sur l’évènement qui débutera le 17 juin à Strasbourg pour s’achever à Valence en Espagne. Elle n’est pas sélectionnée.

« La déception est grande », a réagi Ann Wauters dans le communiqué. « Cependant, j’ai toujours respecté les choix sportifs et je continuerai à le faire. Mon plus grand rêve reste de participer aux Jeux Olympiques et je vais tout faire pour m’y préparer au mieux. »