Une édition qui se tient dans un contexte particulier avec la crise sanitaire. "Cette semaine sera spéciale et il n'y aura pas d'animation sur le terrain. Cependant, nous avons voulu relever le challenge en mettant en évidence le thème de la confiance", a expliqué Philippe Mattart, directeur général de l'Apaq-W. Une confiance qui se développe en un mode de production règlementé, en un label et une appellation protégée et en des acteurs contrôlés.