Onze Belges à Budapest

Les Mondiaux de Budapest, programmés de ce dimanche 6 au dimanche 13 juin, constitueront la dernière étape pour la qualification olympique en judo avant sa validation, le 28 juin. Dans le camp belge, quatre judokas sont assurés de leur place à Tokyo : Jorre Verstraeten (-60 kg), Matthias Casse (-81), Toma Nikiforov (-100) et Charline Van Snick (-52). Et il faudrait un incroyable concours de circonstance pour que Gaby Willems (-70), toujours bien classée, ne les accompagne pas… sauf si le test qu’elle passera à la fin du mois pour vérifier la solidité et la mobilité de son genou qu’elle est en train de remuscler après sa déchirure du croisé antérieur s’avère négatif. Parmi les non-qualifiés, le plus proche pour les rejoindre est Kenneth Van Gansbeke (-66) mais il faudra, selon les calculs de Cédric Taymans, qu’il gagne au minimum trois combats en Hongrie.