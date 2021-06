Grand Baromètre: le Vlaams Belang domine la Flandre, le PTB deuxième parti en Wallonie

Le Vlaams Belang domine la Flandre, le PS retrouve des couleurs en Wallonie, mais est tout juste dépassé par Ecolo et le MR à Bruxelles, selon notre Grand Baromètre Ipsos-LeSoir-RTL-Het Laatste Nieuws-VTM. Le PTB se stabilise, arrivant deuxième au sud du pays. Le CDH renoue avec son score de 2019.

Il y a de quoi se montrer inquiet. Notre dernier « Grand Baromètre », réalisé par Ipsos entre le 25 mai et le 1er juin, confirme une tendance lourde en Flandre : le Vlaams Belang conserve sa première place virtuelle, occupée depuis le lendemain des élections de mai 2019. Pire ! Avec 26,1 % des suffrages, il progresse de 2,5 points par rapport au sondage de mars et de 7,4 points par rapport au dernier scrutin. Et cela alors que la cavale de Jurgen Connings occupait le devant de l’espace médiatique.

Autre motif d’inquiétude : cette percée ne s’effectue pas au détriment de la N-VA. Les nationalistes flamands sont crédités de 21,8 %. Soit 1,8 point de plus qu’à la fin de l’hiver. Ces formations confédéraliste ou séparatiste cumulent donc, ensemble, 47,9 %, pour 44,2 % en mai 2019.