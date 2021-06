Grand Baromètre: Alexander De Croo solide premier pour les Flamands

Derrière Alexander De Croo, solide premier au hit-parade de la popularité, la N-VA place ses pions. Dans le top 10 flamand, on retrouve les trois hommes forts du parti, Bart De Wever, Theo Francken et Jan Jambon, mais encore les ministres régionaux, Zuhal Demir et Ben Weyts. A noter que Conner Rouseau, le très médiatique président de Vooruit (ex-SP.A) ravit la troisième place à « son » ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke.

Si le président du Vlaams Belang est 11e, ses homologues Open VLD, CD&V et Groen sont plus en retrait. Par contre, deux des nouvelles figures désignées par Joachim Coens au gouvernement fédéral, Annelies Verlinden (ministre de l’Intérieur) et Sammy Mahdi (secrétaire d’Etat à la Migration) grignotent quelques points de confiance, respectivement 10e et 16e.