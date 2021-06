Grand Baromètre: une ex-Première devant un Premier en Wallonie

Sophie Wilmès reste la figure politique numéro 1 pour les francophones, juste devant son successeur et le président du PS. Dans le hit-parade wallon, deux socialistes font leur entrée : Caroline Désir, en progression dans tout l’espace francophone donc, et Christie Morreale, soit deux ministres très présentes, médiatiquement, dans la gestion de la crise. Par ailleurs, une troisième mandataire rouge s’illustre dans ce classement : Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, progresse de dix places (le sondage a été effectué au plus fort de l’affaire Jurgen Conings).