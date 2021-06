Le covid marque toujours le quotidien, mais la politique et l’actualité reprennent doucement leurs droits – parfois de façon animée, on l’a vu ces derniers jours. C’est dans ce contexte que paraît notre Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL Info-Het Laatste Nieuws-VTM. Un sondage qui voit le Vlaams Belang et la N-VA remonter en Flandre, le PS remonter en Wallonie face au MR en recul mais qui progresse à Bruxelles. Le PTB se stabilise et le CDH retrouve quelques couleurs.

