Diables rouges: contre la Croatie, la Belgique va disputer le 800e match officiel de son histoire (infographie)

L’histoire a un début. Certifié, authentifié, cartographié et même photographié en argentique. Nous étions au Vivier d’Oie, à Uccle, dans la banlieue sud de Bruxelles. Le 1er mai 1904. Au cours des 4 années précédentes, des rencontres internationales furent organisées, mais sans sélectionneur ni maillot aux couleurs nationales. Et souvent avec des joueurs… britanniques ou néerlandais. Aucune d’entre elles ne s’inscrivit – et pour cause – dans un cadre statistique suffisamment crédible pour servir de ligne de départ fiable.