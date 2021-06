«Si une équipe gagne, c’est aussi grâce à son gardien»

On a parfois l’impression que vous voulez tout jouer, même les matches amicaux. C’est le cas ?

On a vu les derniers mois que ce n’était pas vrai. Moi, si le coach veut me faire jouer, je joue, c’est tout. Après, je pense qu’au poste de gardien, c’est mieux d’avoir une continuité, même si c’est dommageable pour les autres. Il y a aussi le calendrier à venir dans les prochaines années, qui va s’alourdir et il va peut-être falloir gérer un peu le temps de jeu avec l’équipe nationale. Aujourd’hui, on n’a déjà presque plus de temps « libre » pour se reposer.