Thibaut Courtois: «Eden Hazard reste à 100% au Real Madrid»

Élu meilleur gardien de la Coupe du monde il y a trois ans, Thibaut Courtois espère cette fois-ci que ses performances individuelles seront aussi récompensées sur le plan collectif. Pour lui, comme pour les autres membres de la génération dorée, remporter l’Euro ou le Mondial dans un an et demi sera l’ultime étape à franchir pour rejoindre le panthéon des plus grands joueurs de la Nation. Et ainsi, peut-être, laisser la place à la jeunesse montante qui devra briller en 2024 et 2026.