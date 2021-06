Voici les règles à respecter pour voyager cet été

Les personnes qui reviennent de zones vertes et oranges ne devront subir ni test, ni quarantaine. Les voyages vers des pays hors de l’Union resteront quant à eux déconseillés, pas interdits. Ces éléments sont déjà en vigueur. Par contre, il y a du changement pour les retours de zone rouge.

Pour les résidents belges, il n’y aura pas de quarantaine pour les personnes vaccinées. Idem pour les personnes qui disposeront d’un certificat de rétablissements. Pour les personnes qui ont subi un test, pas de quarantaine non plus, mais le test (PCR) doit avoir été effectué au plus tôt 72 heures avant le retour. Pour les plus de 16 ans, le test PCR est requis et pour les 6 à 12 ans, un test salivaire suffira. Les moins de 6 ans sont dispensés de test.

Pour les non-résidents, les mêmes règles s’appliquent, sauf qu’il faut une test PCR dès 6 ans.