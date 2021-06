Il n’y a pas que le centre et le haut de ville dans le parcours de cette Art Brussels Week. On peut aussi en profiter pour découvrir de nouveaux lieux en dehors des sentiers battus.

On n’en compte que trois mais elles bien là : deux galeries à Anderlecht et une à Molenbeek. Loin des circuits habituels du centre-ville et d’Ixelles, ces lieux-là sont de vraies découvertes. L’un parce qu’il s’agit d’un atelier d’artistes. Les deux autres parce qu’ils ont ouvert leurs portes durant les mois de confinement.