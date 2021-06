Voyages, horeca, événements...: ce qu’il faut retenir du Comité de concertation

Ce vendredi, le Comité de concertation (Codeco) s’est réuni et a évoqué les différents assouplissements à venir. Ce Codeco en convoque d’emblée un autre, pour le 11 juin, qui envisagera d’éventuels nouveaux assouplissements dans l’horeca et en termes de contacts sociaux en vue de juillet.

Horeca

Dès le 9 juin, on pourra ouvrir dans l’horeca à 5 heures du matin, et l’heure de fermeture à l’intérieur comme en extérieur est fixée à 23h30. L’utilisation d’un mètre de qualité de l’air (CO2 mètre) est obligatoire. Des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l’air sont elles aussi obligatoires dès lors que l’on atteint un niveau de « pollution » situé entre 900 et 1.200 ppm C02. Au-delà, c’est la fermeture immédiate de l’établissement, sauf si l’on a installé un système de purification de l’air. On organisera des contrôles préventifs.