Baromètre de la relance: impôt minimum mondial, une réforme à l’impact incertain

C’est une « saga aux multiples rebondissements » et le moment est venu pour l’épilogue, ont indiqué vendredi matin les ministres des Finances français, allemand, italien et espagnol, dans une tribune publiée par le Guardian. Un message commun au sujet des discussions internationales sur la réforme de la fiscalité des entreprises, qu’abordaient les pays du « G7 » (sept plus grandes puissances du monde) vendredi et samedi à Londres.

Bien en amont des réunions, les Européens savaient que le G7 se devait de montrer la voie à leur niveau sans pour autant imposer un cadre trop contraignant aux négociations qui doivent se poursuivre entre les 139 pays membres du « Cadre inclusif » de l’OCDE. « Les vrais problèmes ne sont pas au sein du G7 », expliquait un fin connaisseur du dossier, alors qu’un autre estimait que sans accord entre ces pays-là, un accord mondial serait impossible. Le G20 prend le relais à Venise, début juillet.