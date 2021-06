Rallye de Sardaigne: Neuville termine la journée par un meilleur temps

Thierry Neuville ne baisse jamais les bras. Dans les premiers secteurs chronométrés de l’étape inaugurale du rallye de Sardaigne, notre compatriote ne parvenait pas à rivaliser avec ses concurrents directs. Réglages inadaptés, crise de confiance… Allez savoir. Il s’est même retrouvé un moment 7e derrière le Japonais Katsuta.

Il aurait pu s’avouer vaincu, renoncer à grappiller quelques secondes à ses adversaires mais ce n’est pas son genre. Malgré une crevaison dans l’avant-dernière spéciale du jour qui lui a fait perdre une vingtaine de secondes, il a attaqué dans l’ultime tronçon. Un pneu arrière gauche délaminé ne l’a pas empêché de signer le meilleur temps ex æquo avec son équipier Sordo.

Ce qui lui a permis de reprendre 6,5 secondes à Ogier et 7,2 à Evans, ses plus proches adversaires au classement provisoire et au championnat.