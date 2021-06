Voyages: lancé le 17 juin, le «Covid Safe» n’a toujours aucune base légale

Le sésame pour voyager en Europe est « techniquement prêt ». Mais à deux semaines de son lancement, il lui manque un cadre juridique (et donc un débat démocratique). « On a mis la charrue avant les boeufs » s’inquiètent plusieurs juristes.

Pour quitter la Belgique et voyager en Europe (et en Suisse) cet été, il faudra montrer patte blanche. De dure lutte, les Vingt-Sept se sont mis d’accord sur un « Certificat covid européen » (oubliez l’appellation « Certificat vert »). Sa finalité est claire : garantir la libre circulation des citoyens au sein de l’Union aux personnes pouvant démontrer qu’elles ont été vaccinées, ont reçu un résultat de test négatif ou ont guéri du covid-19 au cours des six derniers mois. Il sera d’application partout dès le 1er juillet. Mais chaque Etat peut anticiper sa mise en place.