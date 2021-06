L’horeca tout sourire grâce à des horaires plus larges

Le Comité de concertation permet aux hôtels, restos et cafés d’ouvrir leurs tables, en intérieur comme en extérieur, de 5 h à 23 h 30. Cerises sur le gâteau : les buffets et certains services au bar sont à nouveau autorisés.

Il l’a voulue – en tapant solidement sur le clou ces derniers jours – et… il l’a reçue ! L’horeca bénéficiera, dès ce mercredi, jour de réouverture de ses installations en intérieur, d’une extension de ses horaires d’ouverture par rapport à ce qu’avait décidé le Comité de concertation du 11 mai dernier. Le Codeco de ce vendredi 4 juin autorise les hôtels, les restos et les cafés à ouvrir leurs tables dès 5 h du matin – une heure plus tôt que le souhait des fédérations sectorielles ! – et leur impose de fermer leurs salles non pas à 22 h mais à 23 h 30. Il y a donc uniformisation des plages horaires avec les terrasses.