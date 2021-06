1. Le monde enchanté d’Elliot

La fièvre de l’Euro petit à petit nous gagne. Les signes sont de plus en plus présents dans notre quotidien. C’est une montée en puissance comme ce sera le cas, on l’espère, pour nos Diables, qui se sont contentés, comme le disait l’excellent Yannick Carrasco, d’une « remise en jambes ». Pour les signes distinctifs de la fièvre qui va envahir le pays, on n’est qu’aux prémices, en espérant que le chemin nous mènera vers l’euphorie totale.