Bruxelles: bientôt la fin du port du masque généralisé?

Le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudy Vervoort (PS), a laissé entendre, lors de la conférence de presse qui a ponctué le Comité de concertation de ce vendredi, que la fin du port du masque généralisé était proche à Bruxelles : cette semaine, les bourgmestres de la région se réuniront pour décider de mesures d’assouplissement complémentaires et parmi celles-ci, c’est l’abandon du port généralisé du masque à Bruxelles qui est sur la table. En réalité, la mesure est envisagée depuis plusieurs semaines par les politiques et les experts, mais elle semble cette fois prête à être concrétisée. Comment ? Ce sera l’objet des discussions entre les bourgmestres qui n’abandonneront pas complètement le masque puisque celui-ci pourrait être maintenu dans des quartiers plus fréquentés, ou des rues commerçantes peuplées.