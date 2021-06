Voyages: à l’arrivée en Belgique, un sérieux distinguo entre résidents et non résidents

Suivez le code couleur ! A partir du 1er juillet, dans le cadre de la mise en vigueur du certificat sanitaire européen, les retours en Belgique s’organisent selon deux critères : la couleur de la zone où vous avez séjourné et le fait que vous soyez résident belge ou non. On notera en préambule que les voyages de moins de 48 heures n’entraînent aucune obligation de test ni de quarantaine, comme c’est le cas actuellement. Et que d’ici le 1er juillet, les règles de retour en Belgique ne changent pas si vous revenez de zone rouge : une fois le formulaire de localisation du passager rempli au plus tôt 48 heures avant votre arrivée, vous devrez observer une quarantaine et réaliser deux tests PCR au premier et au septième jour de votre quarantaine si vous avez reçu un SMS.