Des visites virtuelles inédites à Libramont

Visiter une église comme si on y était et en découvrir tous les recoins, c’est ce que propose le circuit des églises et chapelles virtuelles que vient de lancer la commune de Libramont. Un projet innovant destiné à attirer de nouveaux touristes. A découvrir ce week-end lors des journées « églises ouvertes ».

Nos régions rurales possèdent un riche patrimoine. Nombreuses sont les communes qui souhaitent préserver mais aussi mettre en avant ces bâtiments et édifices qui font partie souvent des « incontournables » à visiter. Mais quoi de plus frustrant que de retrouver l’édifice en question portes closes alors qu’on souhaitait le visiter? La commune de Libramont a trouvé une réponse originale et innovante pour répondre à cela, en élaborant un circuit des églises et chapelles virtuelles. Derrière ce projet unique en province de Luxembourg, on retrouve la commune, à l’initiative de l’échevin du Patrimoine Jonathan Martin, la bibliothèque communale et le Cercle Art et Histoire. « Nous voulions mieux faire connaître les richesses patrimoniales de nos villages et avec la crise sanitaire, tout le monde a été contraint de se tourner davantage vers le numérique. On y a vu une belle opportunité », explique l’échevin Jonathan Martin.