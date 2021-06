Roland-Garros: la cote de Serena Williams remonte en flèche

Après Barty et Osaka, c’est Sabalenka qui a quitté cette édition, désormais orpheline de ses trois premières têtes de série après six jours de compétition ! Le tableau féminin se vide de ses favorites, comme une bière pression dans la chaleur d’un bistrot parisien, et on n’oubliera pas de rappeler les autres éliminations précoces de Muguruza, Kvitova, Andreescu, sans oublier le forfait de Halep ! C’est bien simple dans le bas de tableau, il reste une seule joueuse du top 10 : Serena Williams !

À force de dire à chaque Grand Chelem qu’il ne faut jamais enterrer Serena Williams, on finissait presque par l’oublier… Mais pour se rappeler au bon souvenir de tous, l’Américaine de 39 ans a fait graver sur ses chaussures, et en français svp : « Je ne m’arrêterai jamais ». Elle ne s’arrêtera jamais de jouer au tennis, la passion de sa vie, et surtout, elle ne s’arrêtera jamais d’espérer remporter ce fameux 24e sacre en Grand Chelem pour égaler le record de l’Australienne Margaret Court (années ‘70). Cela fait désormais plus de quatre ans (Open d’Australie 2017) que la championne US n’a plus soulevé de trophée majeur et, surtout, on n’a pas oublié qu’elle a perdu ses quatre dernières finales à ce niveau.