A quoi bon les masques, les distances, le télétravail? Aujourd’hui, enfin, nous avons notre réponse

C’est un aquoiboniste. Un faiseur de plaisantristes. Qui dit toujours à quoi bon. À quoi bon… » Aquoibonistes, défaitistes, pessimistes, nous l’avons tous été plus ou moins souvent, longtemps ou intensément depuis plus d’un an. À quoi bon ? Nous l’avons tellement pensé et dit après l’annonce de certaines mesures et de mauvais chiffres, en posant nos masques, en renonçant à voir nos parents ou à embrasser nos enfants. À quoi bon ? Il y a eu mille raisons de désespérer, mille moments de découragement. Rappelez-vous, on nous a promis cent fois le bout du tunnel pour le reporter de semaines en mois quand on touchait au but.