La FEF fermement opposée à un concours en médecine

Suite aux informations parues dans Le Soir, la Fédération des étudiants francophones rappelle son opposition ferme à un concours à l’entrée des études de médecine et appelle à repenser le système de planification des soins de santé en Belgique, face à la pénurie de médecin.

L’épineuse question des numéros INAMI et des filtres à l’entrée des études de médecine revient chaque année sur la table du gouvernement fédéral. Force est de constater, qu’après avoir vécu pendant 14 mois, et de plein fouet, la crise sanitaire, le gouvernement De Croo entend continuer la politique de restriction des numéros INAMI et de désinvestissement des soins de santé par la mise en place d’un concours de sélection à l’entrée du cursus de médecine », exprime la Fédération des étudiants francophones dans un communiqué publié à la suite des informations parues dans Le Soir ce samedi.