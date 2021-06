Rallye de Sardaigne: Ogier prend la 2e place à Sordo, Neuville toujours en manque de confiance

Le pilote belge reste à la 5e place de ce rallye, cédant une seconde de plus à Elfyn Evans.

Au rallye de Sardaigne, les spéciales se suivent et se ressemblent pour Thierry Neuville. Dans le 10e tronçon chronométré, il a de nouveau subi la loi d’Elfyn Evans, son plus proche rival au classement. Sur les 22,08 km, le Belge a cédé une seconde de plus au Gallois.

« Pas terrible, pour être honnête », avouait le pilote Hyundai à l’arrivée. Je n’ai pas suffisamment de confiance pour attaquer. J’hésite dans les sections cassantes. Je roule avec des amortisseurs destinés au Kenya. Je pensais qu’ils conviendraient pour ce terrain mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. »

Même son de cloche du côté de Sordo qui a cédé la 2e place à Ogier : « Je suis juste lent dans les virages, je n’ai pas la confiance. Je n’ai pas la pointe de vitesse. Je ne sais pas. »

Heureusement, Tanak poursuit sa domination sur l’épreuve tout en assurant qu’il est le plus doux possible avec la mécanique.