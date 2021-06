Polémique après la délocalisation de la Copa América au Brésil: les joueurs de la Seleçao envisagent le boycott du tournoi

L’annonce du choix du Brésil pour organiser la Copa América (13 juin – 10 juillet) au pied levé à la place de l’Argentine et de la Colombie a pris tout le monde de court, y compris les joueurs.

Selon les médias locaux, ils n’ont pas apprécié de l’apprendre dans la presse, et non pas de la part des dirigeants de la Confédération brésilienne de football (CBF). Certains envisageraient même de boycotter la compétition. Le Brésil le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid-19, avec plus de 470.000 morts et la menace d’une troisième vague dans les prochaines semaines.

« Tout le monde connaît notre position, elle est très claire », a déclaré le capitaine Casemiro, visiblement agacé par la situation au micro de TV Globo après la victoire 2-0 du Brésil sur l’Équateur. « Nous ne pouvons pas aborder ce sujet aujourd’hui, mais nous voulons donner notre opinion parce que beaucoup de choses se sont passées », a-t-il ajouté.