Les ados sont-ils libres de se faire vacciner ou doivent-ils se plier aux injonctions de leurs parents?

Après plusieurs reports, la Conférence interministérielle Santé a (enfin) tranché ce samedi. Les ministres de la Santé ont décidé d’ouvrir la vaccination contre le coronavirus aux 16-17 ans, le feu vert est donné au vaccin Pfizer.

La question de l’utilité de vacciner les jeunes est complexe. Il semble acquis que cela devrait permettre de diminuer la circulation du virus et d’atteindre plus rapidement l’immunité collective. Certains pédiatres estiment que la balance ne penche pas forcément en faveur des bénéfices pour les plus jeunes, moins susceptibles de faire une forme grave de la maladie. S’il est moins évident que pour leurs aînés, le bénéfice individuel n’en est pas pour autant inexistant, jugent a contrario plusieurs immunologistes.