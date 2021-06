Culture: voici le calendrier de déconfinement

Dès le 9 juin, des premiers assouplissements feront leur entrée pour le secteur culturel. Les cinémas rouvriront leurs portes à cette date. Un public assis de maximum 200 personnes peut assister à des événements (avec un maximum de 75 % de la capacité totale), des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur, en respect des mesures prévues. Les représentations à l’extérieur pourront accueillir 400 personnes, avec masque et distanciations sociales.

A partir du 30 juillet, les activités culturelles se déroulant à l’intérieur pourront accueillir 3.000 personnes, avec masque et distanciation sociale toujours. A l’extérieur, la jauge passe alors à 3.000 personnes.