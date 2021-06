Roberto Martinez donne des nouvelles de Kevin De Bruyne: «Il a finalement dû subir une petite intervention mais il sera présent à l’Euro»

Le sélectionneur des Diables rouges a toutefois rassuré quant à l’état de son maître à jouer, qui intégrera le groupe ce lundi, et qui sera présent à l’Euro. Grâce à cette intervention, il pourrait même ne pas devoir porter de masque pour rejouer.

Kevin De Bruyne a subi une intervention chirurgicale ce samedi à l’orbite de l’œil gauche. Ce passage sur le billard pourrait « accélérer le processus de récupération » du Diable Rouge, a annoncé Roberto Martinez samedi au centre national du football. « Tout s’est très bien déroulé et il se sent bien. Kevin De Bruyne sera présent lundi à Tubize et présent dans l’équipe pour l’Euro », a-t-il ajouté.

« Nous avons décidé vendredi, après avoir vu les images, qu’une petite intervention était nécessaire. Il ne s’agit pas d’une opération complète de l’orbite mais davantage d’une mesure pour éviter les problèmes à long terme. Elle a duré 20 minutes et tout s’est très bien passé. Kevin va bien, il est content et dans un bon état d’esprit », a précisé l’entraîneur national.