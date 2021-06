La Belgique interdit certaines pratiques commerciales déloyales dans l'agroalimentaire

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi la transposition d'une directive européenne interdisant plusieurs pratiques commerciales jugées "déloyales" dans le secteur agroalimentaire. Son objectif est de mieux protéger les agriculteurs et les PME face aux abus des gros industriels et distributeurs.

Approuvée en 2019 par le Parlement et le Conseil européen, cette directive contient une liste minimale de pratiques du commerce interdites entre les acheteurs et les fournisseurs au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi que des règles minimales sur le contrôle.