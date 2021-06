Le vaccin Johnson&Johnson bientôt accessible aux moins de 41 ans sur base volontaire?

Permettre aux moins de 41 ans de se faire vacciner sur base volontaire avec de l’AstraZeneca ou du Johnson&Johnson et ce après avoir été dûment informés des avantages et inconvénients de ceux-ci ? L’idée fait son chemin dans notre pays. Ce samedi, la Conférence interministérielle santé (CIM) a demandé à la task force vaccination d’étudier si cela est « souhaitable et possible ».

Pour rappel, ces deux vaccins ne sont plus administrés aux moins de 41 ans suite à l’apparition d’effets indésirables très rares impliquant une thrombose sévère associée à une baisse du nombre de plaquettes. Ces décisions risquent néanmoins de ralentir la campagne de vaccination, en particulier celle concernant le vaccin Johnson&Johnson. Les importants retards de livraison de ce vaccin couplés à la limite d’âge de 41 ans posent en effet des difficultés puisque plus le temps passe, plus ce sont des jeunes que l’on doit vacciner.