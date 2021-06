Toby Alderweireld: «On a confiance en nous-mêmes»

Toby or not Toby ? That’s not even more a question ! Du haut de ses 108 caps en 119 sélections, Toby Alderweireld fait partie du top 3 des Diables rouges les plus utilisés de l’histoire, à 18 longueurs de Jan Vertonghen mais seulement deux d’Axel Witsel, qui ne jouera pas dimanche face à la Croatie. Valeur sûre d’une défense qui pose plus que jamais question, il n’est pas apparu très sûr de lui, jeudi soir, face à la Grèce. Tout l’inverse du père de famille assuré qui a affronté les médias samedi. Parole à la défense.

Toby, parlons tout d’abord de vous : comment évaluez-vous votre état de forme actuel ?